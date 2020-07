Isaac Atanga, FC Nordsjælland, FCN og Mathias Ross, AaB kæmper om bolden i Superliga opgøret på Right to Dream Park i Farum mellem FC Nordsjælland og AAB søndag den 12. Juli 2020. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix 2020

Underholdende nullert: Både FCN og AaB havde chancerne

fodbold FC Nordsjælland tog søndag imod AaB på Right to Dream Park. Gæsterne kunne have bragt sig foran efter godt 20 minutters spil, efter at Patrick Olsen slap fri på venstrefløjen, men inde foran mål omkring det lille felt fik Peter Vindahl Jensen i FC Nordsjællands mål disket en flot refleksredning op og fik nægtet Frederik Børsting at score.