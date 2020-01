Undergrunden nedlagt: Det her er toppen af lavmålet fra jeres side

Bølgerne gik højt onsdag aften i byrådssalen. Efter en halv times debat stod det imidlertidigt klart, at egnsteateret Undergrunden ikke fortsætter efter næste årsskifte, og at et flertal havde bestemt sig for ikke at søge om en forlængelse på fire år.

Sagen var endt i byrådet, efter kulturudvalgsformand Tine Hessner (R) havde sendt sagen i byrådet. Et flertal i hendes udvalg havde stemt et forslag ned om at fortsætte teateret.

Socialdemokraternes Muhammed Bektas talte på vegne af sit parti denne aften.

"Vi vil gerne sige tak til Undergrunden og dens bestyrelse. De har inspireret det kunstneriske miljø i vores kommune. Men den fastansatte medarbejder og den kunstneriske leder har begge opsagt deres stillinger. Det ville være for kort tid til at skulle skrive en ny ansøgning her i foråret. Derudover står vi over for muligvis at skulle betale mere i en ny udligningsreform og betydelige udgifter på ældre-, børne- og socialområdet Det er med stor beklagelse, vi stemmer imod, men vi har også en levende kultur i forvejen. Vi håber, at vi kan bruge den nuværende situation til at arbejde videre," sagde han.

Enhedslistens Øjvind Vilsholm roste Tine Hessner for at få bragt sagen i byrådet. Ellers var teaterets skæbne blevet beseglet i udvalget.

"Man kunne godt have spurgt i budgetforligskredsen, inden man gjorde det," sagde han.

Tine Hessner påpegede flere gange, at ikke andre socialdemokrater udtalte sig.

"Det er et stort parti, der bestemmer sig for ikke at ville udtale sig. Det toppen af lavmålet fra jeres side. Det er rigtig ærgerligt at, I ikke vil sige noget. Også du som borgmester, Ole (Bondo, red.), "sagde hun.

"Vi skal i 2021 skal vi finde 20 millioner og det samme året efter. Det er det, vi kigger ind i. Vi som politikere er nogle gange nødt til at prioritere. Det er et valg, vi træffer, og Muhammed Bektas har redegjort for, hvad vores gruppe mener," sagde Bondo.

Imod stemte socialdemokraterne, Venstre, LA, og Dansk Folkeparti.