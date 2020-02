Ulykke i Farum: 55-årig mand ramt i fodgængerfelt

Tirsdag aften blev en 55-årig mand ramt af en bil i fodgængerfeltet over Stavnsholtvej ved Frederiksborgvej i Farum. Manden blev efterfølgende kørt på hospitalet, oplyser presseafdelingen i Nordsjællands Politi til Furesø Avis. Hvad mandens tilstand er, kan politiet ikke oplyse.

Bilen, der ramte manden, blev ført af en 54-årig mand fra Farum. Han er efterfølgende blevet sigtet for at overtræde færdselsloven, fortæller politiet. Bilen var på vej til at svinge til højre ad Stavnsholtvej, da ulykken skete.