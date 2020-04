Uenighed om skolestart i Furesø: Radikale stemt ned

På et ekstraordinært møde i Furesøs skoleudvalg skulle politikerne onsdag drøfte åbningen af landets skoler for 0.- til og med 5. klasse. Her havde det radikale medlem Tine Hessner foreslået, at skolerne enten skulle have lov til at åbne rullende - altså ikke nødvendigvis den 15. april - eller vente med at åbne til den 20. april. Men forslaget blev stemt ned på udvalgsmødet, fortæller Tine Hessner til Furesø Avis.

"Jeg har hørt fra nogle skoler, at man ikke kan garantere, at man er klar til den 15. april, og derfor mener jeg, at denne løsning ville have været bedre," siger hun.

"Jeg undrer mig over, at der ikke er belyst flere scenarier i forhold til indfasningen af genåbningen. Vi skulle gerne være sikre på, at genåbningen kan ske og ikke risikerer at blive rullet tilbage dagen inden, børnene skal møde i skole. Det scenarie er desværre ikke urealistisk," siger Tine Hessner.