Det er sprøjtegifte som Roundup, som Lene Munch-Petersen ønsker at begrænse hos private borgere. Arkivfoto

Udvalgsformand vil stoppe privates brug af sprøjtegift

Der har i mange år været forbud mod sprøjtegift på kommunens arealer. Udvalgsformand har nu planer om at kontakte byggemarkeder for at sænke salget

Furesø Avis - 19. februar 2020 kl. 18:53 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år blev kampagnen 'Giftfri Have' lanceret af Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi. Målet med kampagnen er at undgå sprøjtegifte i både private haver og på offentligt arealer for at fremme biodiversiteten og sikre grundvandet. Furesø var den første kommune, der tilmeldte sig ordningen, da der i over ti år har været et forbud mod sprøjtegifte på kommunens arealer. Nu er 15 af landets kommuner kommet med i ordningen, hvor især de nordsjællandske kommuner går forrest. Senest har Frederikssund og Greve meldt ud, at de også tilmelder sig 'Giftfri Have'.

Byggemarkeder skal kontaktes Udvalgsformand for natur, miljø og grøn omstilling Lene Munch-Petersen (S) går nu efter, at også private borgere lader ukrudtsbehandling som round op være til fordel for andre løsninger.

"Vi var de første, der meldte sig under fanerne, og indsatsen går nu på, at også borgerne lader være med at bruge gift ikke mindst ved tæt på vandboringer, hvor det er særligt kritisk. Furesø Vandforsyning har derfor skrevet ud til borgere tæt på vandboringer med opfordring til ikke at bruge gift. Sidste år lavede vi en happening på genbrugspladsen, hvor man kunne aflevere sprøjtegift og til gengæld få hakkejern eller bundplanter med hjem. Der er mange andre gode løsninger til at undgå for eksempel skvalderkål," siger hun.

Men det er ikke kun de private, som kommunen vil henvende sig til. Ifølge Lene Munch-Petersen overvejer de også at tage kontakt til byggemarkeder, som sælger sprøjtegift.

"Vi vil kontakte dem for at høre, om de vil nedprioritere salg af sprøjtegifte, og om de ikke kunne lade være med at stå, lige når man kommer ind i butikken. Det har vi os tænkt at gøre i år, men måske bliver vi overhalet af EU, der er på vej med et forbud mod sprøjtegift," siger hun.