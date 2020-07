Det er kun i Farum, at der både er kommunale og private fritidshjem. Et af de private er Fuglsang, der udelukkende tager elever fra Solvangsskolen. Foto: Louise Mørch Vilster

Udvalgsformand vil ændre tilskud til fritidshjem

Som det er nu, er der forskellige tilskudsordninger til de private og kommunale fritidshjem. Det er ikke rimeligt, mener udvalgsformand

Furesø Avis - 25. juli 2020

Der er brug for ens vilkår for de kommunale og private fritidshjem i Furesø. Det mener udvalgsformand for skole og ungdomsuddannelse, Henrik Poulsen (S).

Byrådet bestilte sidste år en økonomisk analyse på området, der skal bruges til budgetforhandlingerne til efteråret. Her skal der samlet findes besparelser for 20 millioner kroner for hele kommunen, og derfor skal hver en sten vendes.

Bedre udnyttelse Den nye analyse var senest på dagsordenen til politikernes udvalgsmøde, og Henrik Poulsen mener ikke, at det er usædvanligt, at de private fritidshjem ikke er blevet orienteret om analysen. Det har ellers skabt stor utilfredshed i bestyrelsen hos det private fritidshjem Fuglsang i Farum, hvor de tilfældigt opdagede, at den fandtes.

"Det er en ren økonomisk analyse, der ikke skal ud i en høringsfase, og derfor har det ikke været tanken, at bestyrelser og forældre skal høres. Vi har været optaget af, at få en beskrivelse af de forskellige driftstilskud og budgetter, der er omkring de forskellige skole-fritidstilbud. Det er helt nødvendigt og forpligtet, at vi ser på, hvordan vi kan sikre en bedre udnyttelse af pengene," siger han.

Private lidt dyrere I Furesø er der tre forskellige tilskudsordninger, der dækker over de kommunale og private fritidshjem samt fritidsordningen på Marie Kruse Skole. Det er dermed tre forskellige lovgivninger, der er i spil. Og hver gang der indskrives et barn på de private fritidshjem, der går ud over normeringen, er det dyrere, end hvis samme barn blev indskrevet på et kommunalt fritidshjem. Det giver kommunen en ekstra udgift til de private fritidshjem på 140.000 kroner.

"Det er en forholdsvis beskeden forskel. På de private fritidshjem får de et gennemsnitstilskud, hver gang de får et ekstra barn ud over normeringen, selvom alle faste udgifter er betalt, mens de kommunale FFO'er kun får den faktiske omkostning," siger Henrik Poulsen.

Ro på Det er ifølge ham et sted, hvor der kan hentes besparelser .

"Selvom det er et meget lille beløb, så er det ikke rimeligt med den forskel. For mig er det vigtigt, at alle forældre og børn får lighed i de tilskud, uanset om det er privat eller kommunalt," mener Henrik Poulsen.

Han understreger, at der ikke er planer om at lukke de private fritidshjem, og mener ikke, at forældre eller personale skal være bekymrede for fremtiden.

"Ro på, det er mit hovedbudskab. Det er vigtigt at fastholde de private fritidshjem, som de er. Hver skolefritidsordning har en høj kvalitet, det er vi ikke i tvivl om. Vores mål er at sikre mest mulig lighed i de tilskud, som kommunen giver, så det hverken bliver dyrere eller billigere."