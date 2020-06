Henrik Poulsen og skoleleder Pia Christensen fra et tidligere besøg på Lyngholmskolen i Farum. Skolen har mange tosprogede, og er derfor tænkt ind i 'københavnermodellen'. Foto: Louise Vilster

Udvalgsformand: Det overordnede mål er mangfoldige skoler

Udvalgsformand Henrik Poulsen (S) vil ikke længere acceptere, at mange tosprogede elever ligger op til to karakterer lavere end etnisk danske elever. Det skal 'københavnermodellen' blandt andet lave om på

Furesø Avis - 05. juni 2020

Der skal ske ændringer på Furesøs syv folkeskoler, mener formand for Udvalget for skole og ungdomsuddannelse, Henrik Poulsen (S). Politikerne i udvalget har besluttet at gå videre med tre anbefalinger fra et nedsat arbejdsudvalg. De tæller ændringer af skoledistrikter, indførelse af 'københavnermodellen' samt en anden fordeling af specialtilbud.

"Det overordnede mål er at få mangfoldige skoler og en mere mangfoldig elevsammensætning. En ændring af skoledistrikterne er en af de muligheder," siger Henrik Poulsen.

Længere til skole Han peger blandt andet på Lille Værløse Skole, hvor der er lagt op til at ændre skoledistriktet, da skolen inden længe skal tage imod mange nye elever fra Jonstrup i det nybyggede boligområde Sydlejren. I stedet bliver boligområdet Langhuset i Værløse en del af Søndersøskolen og Syvstjerneskolens distrikt.

"Hvis de to skoler deler Langhuset, hvor der er flere udsatte børn, så kan vi sikre en bedre elevsammensætning. Derfor skal Langhuset ikke længere være en del Lille Værløse Skoles distrikt," siger Henrik Poulsen.

Hvis der kommer ændringer i skoledistrikterne kan det også betyde, at nogle børn vil få længere til skole. Ifølge notatet fra arbejdsudvalget skal kommunen stille befordring til rådighed, som for eksempel en skolebus, hvis eleverne har mere end 2,5 kilometer til skole ad nærmeste rute.

"Der er børn, som vil få lidt længere til skole, især elever i Farum. Men det skal tages med forbehold, det er ikke som i for eksempel Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi har i forvejen skolebus fra Jonstrup til Værløse, men vi har ikke planer om flere skolebusser. I forhold til ændringerne ser vi især på børnenes trafiksikkerhed," siger Henrik Poulsen.

Københavnermodel Den anden af anbefalingerne fra arbejdsudvalget, som politikerne har taget til sig, er at lave en variant af 'københavnermodellen', som går ud på gennem en frivillig ordning at flytte sprogligt udfordrede børn til andre skoler end distriktsskolen. Det har i København givet skoler med en langt lavere andel af tosprogede på mange skoler.

"Det er blevet indført i København med rimelig succes. I København kan børn, der ikke er i sproglig udvikling blive opfordret til at skifte skole. Her tænker jeg især på Lyngholmskolen i Farum, som har en del elever med sproglige udfordringer. En ting er, at vi gerne vil have mere mangfoldige skoler. Noget andet er, at vi ikke længere vil acceptere at tosprogede, især drenge, lægger op til to karakterer lavere. Det er en rigtig dårlig start på livet, og det vil vi simpelthen lave om på," siger Henrik Poulsen.

Specialtilbud Det bliver sprogpædagoger, der skal afgøre, om elever skal indstilles til en anden skole, og de elever vil især kunne komme over på Solvangskolen, hvor der er ledige pladser, som kan reserveres.

"Det skal være en objektiv vurdering. De kan ikke bare skifte skole. Det kan også være danske børn, der er sprogligt udfordrede, og som vil få det bedre på en anden skole," siger han.

Den tredje anbefaling handler om en anden fordeling af specialtilbud for børn med for eksempel autisme eller ADHD. Det handler både om sikre den fysiske kapacitet og de rette kompetencer. På Lille Værløse Skole er der et autisme center, der ifølge Henrik Poulsen er fyldt godt op, og derfor skal det måske flytte til en anden placering.

"Det er en kompliceret proces, der ikke kan løses over en weekend. Der er ikke truffet nogen beslutninger endnu," siger han.

I forhold til alle tre anbefalinger er forvaltningen nu i gang med at arbejde på en indstilling til politikerne, så den kan komme med til budgetforhandlingerne til efteråret.

"Vi vil gerne have det realiseret så hurtigt som muligt," siger Henrik Poulsen.