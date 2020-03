Der bør komme ny asfalt på Kong Volmersvej i Farum, mener udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S). Foto: Jens Berg Thomsen

Udvalgsformand: Der er en virkelighed, vi må forholde os til

"Det er mange penge at sætte af til en grusvej," siger Lene Munch-Petersen

Furesø Avis - 15. marts 2020 kl. 07:47 Af Jens Berg Thomsen

Lene Munch-Petersen, socialdemokratisk formand i udvalget for natur, miljø og grøn omstilling stemte sammen med et flertal for at beholde en nyasfaltering af den historiske Kong Volmersvej i Farum. Sagen ender dog i byrådet efter begæring fra Enhedslisten.

"Jeg kan godt se det æstetisk smukke i at have en grusvej, men der er også en virkelighed, som beboerne og vi politikere må forholde os til. Asfalt er nemmere at vedligeholde, og der er også noget økonomisk i det. Jeg synes, det er mange penge at sætte af til at vedligeholde en grusvej, hvis man skal bruge 20-25.000 kroner hvert andet år, som forvaltningen anbefaler," siger Lene Munch-Petersen til Furesø Avis.

I indstillingen fra forvaltningen står der:

"På baggrund af terrænforhold, vejens bredde samt afvanding af vejen vurderer forvaltningen det nødvendigt at istandsætte Kong Volmersvej som asfalteret vej. Denne løsning vurderes at være mere holdbar, rentabel og mindre vedligeholdelseskrævende, da grus er følsomt over for kraftig regn og efterfølgende vandafledning," skriver forvaltningen.

