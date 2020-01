Pressefoto: Jasper Carlberg Foto: Jasper Carlberg/foto: jasper carlberg

Udvalgsformand: DSBs ændringer vil gå ud over borgerne

DSB vil lukke Skovbrynet Station og forkorte linje Bx til Buddinge. Furesø Kommune havde fredag møde med DSB om de varslede ændringer

Furesø Avis - 21. januar 2020 kl. 19:01 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DSB har varslet ændringer på Farum-banen, der betyder, at S-togstationen Skovbrynet lukker med udgangen af 2020. Ændringerne betyder også, at linje Bx afkortes til kun at køre til Buddinge Station. Linje Bx kører tre gange i timen i myldretiden om morgenen og om formiddagen. Derfor vil der fra Farum, Værløse og Hareskov Station efter ændringerne kun køre tog hver tiende minut mod nu hvert femte minut i myldretiden. Ifølge DSB vil nedlægningen af Skovbrynet Station forkorte rejsen til og fra København med 2-3 minutter, og dermed gøre det mere attraktivt for passagerne fra de tre stationer i Furesø Kommune. Også selvom at der bliver færre afgange i myldretiden.

Møde med DSB Ændringerne blev diskuteret på det seneste møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, og udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S) forstår ikke, hvorfor DSB mener, at det bliver mere attraktivt at tage toget.

"Vores borgere efterspørger ikke at komme 2 minutter tidligere. Jeg har svært ved at se, at det har nogen stor værdi. I dag er der ni afgange i myldretiden, men med kun seks afgange betyder det, at man skal vente længere tid på stationen," siger hun.

Lene Munch-Petersen var i fredags til møde med DSB sammen med udvalgsformand og borgmestre fra de øvrige berørte kommuner, som er Frederikssund, Ballerup, Gladsaxe og København. Kommunerne har også indgivet høringssvar, og der er generelt stor utilfredshed med de varslede ændringer. "Det var et glimrende møde. Det var en lejlighed til at få vores synspunkter ud, som ikke var særlig positive. Det gode var, at DSB lyttede, og de kunne høre, at vi ikke var særlig begejstrede," siger hun.

Ifølge Lene Munch-Petersen har DSB nu udsat høringsfristen fra slutningen af januar til slutningen af februar. DSB skal nu mødes med kommunernes embedsmænd, så der kan findes et forslag til en køreplan, der til sidst skal godkendes i Transportministeriet.

Pres på parkering Ved Farum Station er det et problem, at der kun er et spor over Fiskebækbroen og kommunen har i sit høringssvar derfor foreslået, at der undersøges potentialet og muligheden for at anlægge et ekstra spor langs Fiskebækbroen. Det blev også taget op til mødet med DSB.

"Der er pres på togudnyttelsen ved Farum, og det tager tid at vende. Derfor vil det være godt med to spor. Det er noget, som embedsmændene vil tage med til møderne," siger Lene Munch-Petersen. Et andet punkt i høringssvaret fra Furesø Kommune handler om, at nedlægningen af Skovbrynet Station kan medføre flere passagerer fra Hareskov Station, og dermed øge presset på parkeringspladser og for pladser til cykler. Kommunen mener derfor, at hvis Skovbrynet nedlægges, er det en forudsætning, at de i samarbejde med DSB etablerer flere og tryggere parkeringspladser for både biler og cykler på Hareskov Station. "Der er i forvejen tryk på ved parkeringspladserne. Det kan betyde, at der er færre, som vil tage toget," siger Lene Munch-Petersen. Hun mener dog, at mødet med DSB var et skridt i den rigtige retning.

"DSB viste en imødekommenhed, og det var et skridt på vejen. Men jeg er stadig meget imod ændringerne, for det vil komme til at gå ud over vores borgere," siger hun.