Udskudt superligakamp spilles onsdag

Skilte i fare

De to hold skulle have taget hul på foråret i Superligaen søndag den 16. februar, men kampen blev aflyst, da dommer og sikkerhedschef på stadion mente, at der var fare for tilskuere og spillere, da nogle skilte var i fare for at blæse ned i stormvejret.