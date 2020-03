Se billedserie Ulla Hess er utilfreds med, at der nu er udsigt til ny asfalt på privatvejen Kong Volmersvej, hvor hun bor. Her er hun ude og gå i området, der indgår i et ældgammelt vejsystem. Foto: Jens Berg Thomsen

Udsigt til ny asfalt på Kong Volmersvej: Det er ærgerligt, for vi taler om hele Farums baghave

Ulla Hess, der bor på Kong Volmersvej, er ikke begejstret over udsigten til at få lagt ny asfalt på den gamle oldtidsvej

Furesø Avis - 15. marts 2020

Noget må gøres. Det står klart, når man ser hullerne i asfalten på Kong Volmersvej i Farum.

Men hvad? Det er spørgsmålet. Et flertal i udvalget for natur, miljø og grøn omstilling besluttede forleden at fastholde forvaltningens forslag om at lægge ny asfalt på vejen. Men i høringssvarene kan man læse, at Danmarks Naturfredningsforening, Miljørådet i Furesø Kommune og foreningen Furesø By&Land alle mener, at vejen skal lægges om til en grusvej. Og den idé støttes af Ulla Hess, der selv bor på vejen og dermed skal være med til at betale for renoveringen som en af grundejerne. Vejen er privat.

"Jeg mener, det skal være en grusvej. Kong Volmersvej er en del af et vejsystem fra oldtiden. Det er på en måde hele Farums baghave," siger Ulla Hess.

"Når naturfredningsforeningen og de andre mener, den bør være grusvej, så synes jeg, man skal lytte," siger hun.

Ulla Hess mener, at en 18 tons tung skraldebil fra kommunen og at personale i køretøjer, der ser til kommunens kvæg på vejen, har været med til at ødelægge den. Derudover har der været nybyggeri på vejen, og det har betydet tunge køretøjer, der har været med til at slide, mener hun.

"Jeg har ikke været med til at ødelægge den vej," siger hun.

Ulla Hess påpeger også, at kommunen i regnestykket har "fritaget" et af sine lodder jord i fordelingen af prisen på 750.000 kroner for renoveringen. Dermed kommer Ulla Hess til at betale en større del af kagen. Ud over sin andel på 54.104 kroner, skal hun ifølge oversigten fra kommunen betale en administrationsudgift, men den udgift har hun ikke kunnet få oplyst størrelsen, eller hvad udgiften dækker over, fortæller hun til Furesø Avis. Kommune har heller ikke taget stilling til den mængde vand, der kommer fra Ganløsevej og siver nedad.

Sagen om renoveringen af Kong Volmersvej ender, som man kan læse andetsteds her på siden, i byrådet.

