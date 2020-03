Se billedserie Medindehaver Lisbet forklarer de udenlandske kursister, hvordan fødevarekvaliteten sikres.Foto: Københavns Universitet

Udenlandske eksperter besøgte Rokkedyssegaard: Det var en herlig oplevelse

22 eksperter fra blandt andet Kenya, Colombia og Vietman har været på besøg hos Rokkedyssegaard for at lære om fødevarekontrol.

Furesø Avis - 28. marts 2020

Nysgerrigheden og spørgelysten var stor, da 22 udenlandske landbrugs-og fødevareeksperter for nyligt besøgte Rokkedyssegaard i Værløse. De kom fra Kenya, Columbia, Mexico, Vietnam og Indonesien, og skulle besøge Danmark i tre uger for at lære om af de danske erfaringer med at kontrollere fødevarerne "fra jord til bord". Kursisterne blev undervist på Københavns Universitet, og skulle også på mange virksomhedsbesøg. Og et af de steder var som sagt Rokkedyssegaard, hvor de fik vist, hvordan blandt andet bær dyrkes, sælges og forarbejdes - i én sammenhængende kæde. På grund af coronakrisen måtte de dog tage hjem før tid, og de nåede akkurat at komme på besøg i Værløse.

"De var meget videbegærlige og engagerede gæster. De var alle sammen veluddannede og var ansat af staten til at rådgive landmænd. Der var lige fra de høflige vietnamesere til colombianere, der taler og fylder meget. Det var som at være en tur rundt i verden, det var en herlig oplevelse," fortæller medindehaver Torben Bo Toft Christensen.

Mere end et logo For mange af de udenlandske kursister er netop sammenhængen mellem landmænd og forbruger et stort problem. Markederne fungerer ikke, fødevarerne får en dårlig kvalitet, og der er alt for mange fordyrende og usikre led mellem landmænd og forbrugere. I Danmark - og specielt på Rokkedyssegaard - er disse problemer løst. Der er styr på hele processen, og bærrene bliver solgt effektivt - enten i gårdbutik, i supermarkeder, i restauranter eller i et andelsejet salgsselskab.

Under besøget var de udenlandske eksperter særligt interesserede i at høre om branding af produkter.

"Vi tænker meget i vores gæster, og producerer produkter som kunderne er villige til at køre herud efter. Vi talte derfor meget om, at det ikke er nok bare at have et logo, man skal også forbinde logoet med kvalitet, og alle de værdier som man lægger i sit brand," siger Torben Bo Toft Christensen.

Hos Rokkedyssegaard kan de heldigvis åbne som normalt den 9. april på trods af corona-situationen, så folk kan komme ud og samle bær. Torben Bo Toft Christensen kan allerede mærke, at der kører mange forbi for at se, om der er åbent.

"Vi åbner som planlagt, også i gårdbutikken. Jeg tror, folk synes, at det er dejlig, at der sker noget positivt," siger han.