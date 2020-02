Tyv udtog rude til soveværelse

112 To villaer i Værløse har været udsat for indbrud. På Ballerupvej skete indbruddet i weekenden mellem den 7.-10. februar, hvor en rude blev knust i terrassedøren, og der blev stjålet kontanter.

Mandag eftermiddag kl. 16.05 var der indbrud på Evavej, hvor tyven kom ind ved at udtage vinduesglasset til soveværelset. Her er det ikke overblik over de stjålne genstande. Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten. lmv