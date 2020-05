Tyv stjal smykker og sølvtøj

112 Værløse har i weekenden været ramt af to indbrud, der begge er fundet sted på Højeloft Vænge. Ved det ene er et vindue brudt op med formentlig koben, og der er stjålet sølvtøj og smykker. Ved det andet er vinduet ind til stuen brudt op, og der er ikke overblik over de stjålne genstande. Det oplyser Nordsjællands Politi. lmv