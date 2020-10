Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Trusler sender 46-årig mand i fængsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trusler sender 46-årig mand i fængsel

Manden truede en mand og kvinde med at 'slå dem ihjel'

Furesø Avis - 11. oktober 2020 kl. 07:49 Kontakt redaktionen

Det endte med 50 dages ubetinget fængsel for en 46-årig mand fra Værløse, der var tiltalt for alvorlige trusler mod flere personer samt tyveri. Det blev afgjort i Retten i Lyngby den 8. september.

Manden havde fremsat trusler mod to bekendte ud for sin adresse i Værløse, hvor han truede en mand og en kvinde med at slå dem ihjel. Episoden fandt sted den 16. april i år ved 19-tiden. Derudover har manden ifølge anklageskriftet, fremsat trusler mod en mandlig butiksmedarbejder i Fakta på Værløse Bymidte. Her hævede manden en tom flaske over sit hoved og sagde 'jeg slår dig ihjel'.

Den 46-årige var også tiltalt for at have stjålet to par sko og en trøje fra Intersport i Lyngby Storcenter den 11. juni til en samlet værdi af 2450 kr.

Var fuld og sur Manden erkendte sig skyldig i tyveriet, men nægtede sig skyldig i truslerne. I retten forklarede han, at manden og kvinden havde banket på hans dør for at hente nogle ting, og at han var fuld og sur. Men han husker ikke at have sagt 'jeg slår dig ihjel'.

Han husker heller ikke at have været i Fakta den dag, hvor han er tiltalt for trusler mod medarbejderen. Retten kendte ham skyldig i truslerne mod de to bekendte og i tyveriet fra Intersport. Han blev derimod frifundet for truslerne i Fakta, da der ikke var nok beviser. I fængselsstraffen blev der lagt vægt på, at manden er tidligere straffet for lignende kriminalitet. lmv