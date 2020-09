Trodser corona: Hyldes med ekstra pris

Kulturbranchen kæmper i øjeblikket med restriktioner og tab af indtægter efter forårets og sommerens nedlukning. Men kulturens oplevelser og fællesskaber har samtidig været med til at forsøde livet for de mange, der blev ramt af isolation og nedlukning.

Derfor har Furesø Kommunes udvalg for kultur, fritid og idræt oprettet den ekstraordinære pris 'Kultur på trods', der i år uddeles i stedet for Kulturprisen.

"Coronakrisen har lært os, hvor vigtigt det er, at vi passer på hinanden. Vi har også lært, hvor meget kulturelle oplevelser betyder for os og vores medborgere. Musik, billedkunst, litteratur, dans, teater, film etc. kan bevæge os, gøre os mindre ensomme og give livet indhold og kvalitet," udtaler formand for udvalg for kultur, fritid og idræt Tine Hessner i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.