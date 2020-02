Tricktyv stjal pengeskab fra 91-årig

112 En 91-årig mand fra Værløse blev tirsdag den 18. februar udsat for et tricktyveri i sin bolig på Skovgården. Mellem kl. 12.30-13 henvendte en mand sig under påskud af at undersøge boligens radiator, og beboeren lukkede ham derfor ind. Efter manden var gået, fandt den 91-årige dog ud af, at der var stjålet et pengeskab fra boligen, der indeholdt personlige papirer og et mindre beløb i kontanter. Manden beskrives som mellem 30-40 år, 170-180 centimeter høj og almindelig af bygning og hvid i huden. Han talte dansk. Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten. lmv