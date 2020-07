Tre unge mænd dømt for voldtægt til privatfest

Fredag formiddag faldt der i Retten i Lyngby dom i sagen om tre unge mænd, der er anholdt og sigtet for på skift at have voldtaget en 20-årig kvinde til en privatfest i Værløse. Det blev anmeldt dagen efter, den 28. marts, og de tre mænd på 18, 18 og 19 år har siden været varetægtsfængslet i Vestre Fængsel. Dommer Britt Falster Klitgaard dømte hver af de tre mænd til et år og ni måneders ubetinget fængsel.

Retslokalet var fyldt med familie og venner til de tre mænd, og efter dommen var de tre tydeligvis rystede. De har alle udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. I fængslet er de på vagternes opfordring gået i selvvalgt isolation, og de forbliver nu fængslet. To af dem er også dømt for at have optaget og delt videoer af det skete, som de også erkender.

Den 20-årige var taget til privatfest sammen med to veninder, hvor de tre mænd var til stede sammen med en fjerde, der boede i kollegielejligheden. Han er dog ikke sigtet i sagen. Hun kendte ikke de tre i forvejen, og i løbet af natten blev de to veninder kørt hjem af den ene af de sigtede, mens den 20-årige valgte at blive. Der var blevet drukket tæt med vodka og shots, og ifølge vidneforklaringen fra den 20-årige kan hun intet huske fra natten. Dommeren lagde til grund for dommen, at det var bevist, at kvinden ikke havde mulighed for at modsætte sig overgrebet.

To af mændene erkender at have haft sex med kvinden, men mener, at hun var med på det. Den tredje erkendte først at have haft sex med hende over for politiet, men han trak siden sin udtalelse tilbage. Anklageren var gået efter mindst tre års ubetinget fængsel til to af de sigtede og ikke under tre et halvt år til den tredje.

I sin udtalelse lagde dommeren vægt på, at hun fandt forklaringerne fra de tre mænd utroværdige.

De tre forsvarere gik derimod efter frifindelse i sigtelsen om voldtægt, hvor alle tre mænd nægtede sig skyldige. Skulle de blive kendt skyldige, mente den ene af forsvarerne, Henrik Stagetorn, at hans klient højst skulle have et års fængsel, hvoraf halvdelen burde være betinget.