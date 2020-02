Tønderne blev nedlagt hurtigt på Værløse Bymidte

"Det var ekstra dejligt at se alle de fremmødte børn, der var festligt klædt ud og var forventingsfulde og glade," fortæller Kim Andersen, centerkonsulent på Værløse Bymidte.

Eventyrridderne sminkede de børn, der havde lyst, og de hjalp også med tøndeslagningen. Og så var der ellers fastelavnsboller, slik, cacao og rosiner. Kim Andersen fortæller til Furesø Avis, at det blæsende og regnfulde vejr gør, at man overvejer en anden måde at holde fastelavn til næste år.