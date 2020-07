To mænd stjal fra butikker og gemte varene i deres bil

112 To mænd blev torsdag anholdt og sigtet for tyveri fra butikker på Bymidten i Værløse. Kl. 19.43 fik politiet en anmeldelse om, at to personer havde stjålet varer fra flere butikker og læsset dem ind i en bil i nærheden. En patrulje kørte derfor til stedet, hvor de mødte en mand, der kunne pege dem i den retning, som gerningsmændene var forsvundet.