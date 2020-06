To mænd dømt i våbensag

To mænd på 25 og 27 år blev i januar anholdt i en lejlighed på Toftebo i Værløse. De blev sigtet for overtrædelse af våbenloven, da politiet fandt et haglgevær med to skare patroner i den ene mands bil. Derudover fandt politiet ammunition, amfetamin og to strømpistoler i lejligheden hos den 25-årige, hvor den anden mand også befandt sig.

Der er nu faldet dom i sagen i Retten i Lyngby, der endte med to et halvt års ubetinget fængsel for begge mænd. Den 25-årige var tidligere straffet med en delvist betinget dom fra 2011 på seks måneder, mens den 27-årige ikke er tidligere straffet. De har begge været fængslet fra den 28. januar til den 16. marts.

Pistol i buksekanten

Ifølge dommen blev den 27-årige dømt for at have skabt kontakt til sælgeren af våbnet, og for at have medvirket aktivt til erhvervelsen af haglgeværet. Den 25-årige blev dømt for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen og for overtrædelsen af loven om euforiserende stoffer.

Han erkendte sig skyldig i at være i besiddelse af en strømpistol og de 2,55 gram amfetamin, men nægtede sig ellers skyldig. Han forklarede i retten, at han intet kendte til haglgeværet i bilen, og at han ikke var uvenner med nogen. Den 27-årige nægtede sig skyldig i alle forhold.