To fremstilles i grundlovsforhør: Stoffer fundet i blandt andet Farum

Presseafdelingen i Københavns Politi siger dog til Furesø Avis, at der er tale om fund af en mindre mængde hash. Derudover er de to også sigtet for at overtræde våbenloven. Anklageren vil bede om lukkede døre i sagen, oplyser presseafdelingen.