Se billedserie I kurset 'Bright Start' bliver børnenes kognitive tankeprocesser trænet. Foto: Louise Mørch Vilster

Send til din ven. X Artiklen: To forældre vil hjælpe børn med særlige udfordringer: Alt for mange bliver sat i bås og kommer ikke videre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To forældre vil hjælpe børn med særlige udfordringer: Alt for mange bliver sat i bås og kommer ikke videre

En nydannet forening støtter børn til at få bedre koncentration, motorik og sociale egenskaber. Den er skabt af to mødre, som mener, at børn med særlige behov alt for ofte bliver opgivet

Furesø Avis - 13. marts 2020 kl. 11:30 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et stort lokale i Satelliten i Værløse sidder en flok børn på gulvet sammen med tre voksne. På skift ryster de små trææsker, der hver giver en forskellig lyd. Opgaven går ud på at finde de æsker, der har den samme lyd, som det kendes fra vendespil. Børnene sidder helt roligt og lytter og hjælper hinanden, og det er samtidig afslutningen på dagens træning i 'Bright Start', der er et kognitivt udviklingsprogram. Målet med kurset er at lære børn de helt basale tankeprocesser og problemløsninger, så de har de bedste forudsætninger for at lære, og kurset henvender sig især til børn med udfordringer som autisme, ADHD eller andre særlige behov.

Bliver sat i bås Det er de to forældre Kira Trust og Helene Holm Stolle, der sammen har dannet foreningen 'Børnenes Potentialer', der har som formål at støtte børn med særlige behov. Ud over 'Bright Start' tilbyder de også kurset 'Fokus Kids', som er fokustræning, hvor der gennem sjove, fysiske øvelser arbejdes med alle hjernens centre.

Kira Trust og Helene Holm Stolle bor begge i Farum og har hver en datter, der kæmper med hver deres udfordringer. Fælles for dem er også, at de ikke mener, at de har fået den fornødne hjælp gennem det etablerede system til at sikre børnenes udvikling. De mener, at børnene ofte bliver sat i bås med diagnosen uden, at man kigger på de muligheder, der findes for at bryde ud af de udfordringer, en diagnose kan give.

"Vi har ikke et ønske om at gøre op med diagnoser, men mange steder bliver børnene skærmet for alt det, der er svært. Det er et misforstået hensyn. De skal også lære at indgå i det, de er svært, for sådan virker samfundet, og det er vigtigt for at de skal kunne klare sig senere," siger Helene Holm Stolle, mens Kira Trust supplerer:

"Med den rette hjælp behøver de ikke at ryge ned i en bestemt kasse og blive der for altid. Mange institutioner og skoler giver op for børn med særlige udfordringer, fordi de simpelthen ikke har den fornødne viden om, hvordan man kan forbedre børnenes kognitive funktionsniveau. Derfor ender det med, at der bare passes godt på børnene, men at der fagligt ikke rykkes ved noget, og det er en skam," siger hun.

Overbeskyttende Formålet med 'Børnenes Potentialer' er derfor også at give familier viden og mulighed for at hjælpe deres børn, uden at de skal betale for dyre ene-timer. Kira Trusts 11-årige datter Lua træner efter et program fra Family Hope Center i USA, hvor hun ved hjælp af blandt andet at krybe og kravle træner krydsbevægelserne i hjernen, så de forskellige hjernehalvdele stimuleres og får lettere ved at arbejde sammen. Det er seks år siden, at Kira Trust tog sin datter ud af børnehaven for at træne og undervise hende derhjemme, og i dag kan hun ifølge Kira Trust langt mere end, lægerne dengang forudså.

"Overlægen på Hillerød Hospital sagde dengang, at de intet kunne gøre. Da jeg tog hende ud af børnehaven startede jeg med at pille alt det overbeskyttende ud, for hvis man ikke gør det, ender det med, at de ikke kan bo i andet end en beskyttet bolig. Lærerne sagde, at hun ikke ville kunne komme til at læse og skrive, men i dag kan hun læse små tekster og er aldersvarende til en 7-årig," siger Kira Trust.

Et alternativ Meningen med foreningen er at give et alternativ til dyre trænings-og behandlingstimer, som kan løbe op i mange tusind kroner i løbet af et år. I kurset 'Fokus Kids' bruges der samme metoder som ved træning af ældre og ved forebyggelse af demens, ligesom det også bruges af elitesportsfolk, der vil være knivskarpe op til store konkurrencer. Kira Trusts anden datter, der er elitegymnast, er derfor også med på holdet, som ikke kun er for børn med særlige behov. På kurset arbejdes der både på at styrke børnenes motorik, syn, kropsbevidsthed, kognition, koncentration og ikke mindst deres sociale kompetence.

Helene Holm Stolle og Kira Trust er øjeblikket ved at arrangere en række foredrag for forældre, som vil have mere viden om, hvilke muligheder der findes. Det første finder sted den 30. marts, hvor de får besøg af tre psykologer, der vil fortælle om adfærd, og hvordan man kan arbejde med at sikre en bedre adfærd derhjemme, og som henvender sig til forældre med alle typer børn.

Hjemmetræner Helene Holm Stolle tog selv sin 11-årige datter, Anna, ud af specialklassen for et halvt år siden, for selv at hjemmetræne og undervise hende. Annas hjernebro er smallere end normalt, og derfor går signalerne fra den ene hjernehalvdel til den anden langsommere end normalt. Men ved at krybe og kravle modnes hjernen og stimuleres så de forskellige hjernehalvdele bedre kan samarbejde og tage overfor hinanden. Både Kira Trust og Helene Holm Stolle har begge forståelse for, at det ikke er muligt for de fleste, at de tage deres børn ud af skolen og træne dem derhjemme. Derfor er foreningens kurser en mere overskuelig måde til at komme i gang med træningen, mener de. De er i øjeblikket i gang med at søge fonde, ligesom de også er meget interesseret i støtte fra lokale Furesø-virksomheder.

"Vi har i den grad brug for en økonomisk håndsrækning for at komme ordentligt i gang med flere kurser og aktiviteter - i første omgang i Furesø, men vores drøm er at brede det ud til hele landet," siger Helene Holm Stolle, og understreger at borgere, der kunne have lyst til at støtte foreningen gennem et medlemskab er mere end velkomne.