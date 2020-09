Arkivfoto: Jens Berg Thomsen Foto: Picasa

To færdselsuheld i Værløse: To bilister sigtet for at overtræde færdselsloven

Furesø Avis - 25. september 2020 kl. 11:58 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

uheld Torsdag skete der to færdselsuheld i Værløse, skriver Nordsjællands Politi på døgnrapporten.

Det første skete klokken 12.15, da en 69-årig kvinde kørte i bil ad Lejrvej i nordøstlig retning. I en rundkørsel overså hun ifølge politiet en 70-årig mand på cykel. Politiet skriver, at der ikke umiddelbart skete nogen personskade, men at kvinden nu er sigtet for at have overtrådt sin vigepligt.

Klokken 15.06 skete det andet uheld. Her kørte en 38-årig mand i bil ud fra Elsevej og ramte en fodgænger. Politiet skriver, at fodgængeren, en 56-årig kvinde fra Værløse, fik mindre hudafskrabninger ved uheldet. Manden udviste ifølge politiet ikke tilstrækkelig agtpågivenhed, da han kørte ud og er sigtet for at have overtrådt sin vigepligt.