Tidligere byrådsprofil vender tilbage til politik: Jeg har savnet det Lisbeth Lykke Harsvik er ny lokalformand for Socialdemokratiet

Furesø Avis - 18. marts 2020 kl. 07:29 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

navne Engang var hun borgmesterkandidat i Furesø Kommune for sit parti, men den civile karriere gjorde, at hun forlod byrådet og dæmpede den politiske del af sit liv. Lisbeth Lykke Harsvik fik job som først dekan, og senere direktør for pædagoguddannelserne i Hillerød og i København. Men nu har hun skiftet jobbet ud med at læse en diplomuddannelse og være censor, og det åbner op for, at hun er tilbage i lokalpolitik.

"Jeg har lyst til det, og jeg har savnet det. Og nu har jeg muligheden for det," siger hun.

En nu tidligere formand, Sabine Kirchmeier-Andersen, har også siddet i byrådet.

"Der er tradition blandt socialdemokrater i Furesø, at man ikke smækker med døren, men at der tvært i mod er mulighed for at vende tilbage. Det er en god kultur, synes jeg," siger hun.

Hendes rolle bliver både organisatorisk og politisk, fortæller hun. Hun bliver bindeled mellem de lokale politikere og deltager i byrådsgruppens gruppemøder, samtidig med, at hun har med de lokale frivillige at gøre. En af opgaverne bliver også at være med til at få valgt byrådskandidater til det kommende kommunalvalg, der venter i 2021. Det sker dog først til efteråret.

Lisbeth Lykke Harsvik afløser Simon Vedel Villumsen, der ikke ønskede at blive genvalgt som formand, da der var generalforsamling her forleden. Han fortsætter dog i bestyrelsen.

I sin tid i byrådet i Furesø Kommune har Lisbeth Harsvik været formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget, hun har siddet i økonomiudvalget og var med i det sammenlægningsudvalg, der stod for fusionen mellem Farum og Værløse kommuner i sin tid.