Tennisklub jubler over landskamp: Det er alle tiders chance

Denne gang bliver det dog med tilskuere, og Signe Versterre er begejstret for, at klubbens centre court med plads til 700 tilskuere nu kommer til sin ret. På grund af sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal publikumtallet dog holdes under 500.

"Vi har haft centre court i mange år, men vi har aldrig haft nogen arrangementer på banen. Vi synes, det er alle tiders chance for at få den brugt. Det er jo det, den er bygget til. Vi vil sindssygt gerne have brugt den noget mere, men det kræver, at der kommer nogen som vil låne vores faciliteter, for det kræver et stort set up for en lille klub som os," siger hun.