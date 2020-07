Tennis: Farum lægger bane til landskamp mod Sverige

"Jeg glæder mig til at kæmpe mod vores naboland, der traditionelt set har stået stærkere i tennis end Danmark. Det er på tide, at vi gør op med den gamle historie og skriver ny historie i dansk tennis på hjemmebane i en super kulisse med forhåbentlig masser af dansk support på lægterne," siger 17-årige Holger Rune i en pressemeddelelse.

"Vi synes, at det er et rigtig spændende initiativ i en speciel tid for tennissporten. Dansk tennis er i fremgang på mange områder, og vi ser frem til at opleve vores bedste spillere dyste på hjemlig grund. Sverige er altid stærke, men jeg tror, at de danske drenge kan drille svenskerne på gruset i Farum."