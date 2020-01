Anders Ahnfelt-Rønne Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Teaterleder om lukning: Det er sørgeligt og fattigt

Teaterleder på Undergrunden Anders Ahnfelt-Rønne er uforstående over for, at kommunen ikke vil længere vil give tilskud til teatret, som dermed må lukke

Furesø Avis - 31. januar 2020
Af Louise Mørch Vilster

På onsdagens byrådsmøde besluttede et flertal, at aftalen med egnsteatret Undergrunden ikke skal forlænges. Dermed mister teatret sit tilskud på tre millioner kroner, hvoraf 1,2 kommer tilbage til kommunen i refusion fra staten. Dagen derpå er teaterleder Anders Ahnfelt-Rønne chokeret over, at politikerne ikke vil forlænge aftalen, som betyder, at teatret ikke kan fortsætte.

"Vi var med på byrådsmødet, og vi synes, at det er både sørgeligt og lidt fattigt. Det er et beskedent beløb, som vi får fra kommunen, som vi har lavet en masse aktiviteter for, og derfor er vi ret uforstående," siger han.

Ude af proportioner Anders Ahnfelt-Rønne havde allerede inden besluttet at stoppe som teaterleder med udgangen af i år, da han i år runder 70 år, og gerne vil bruge mere tid på freelance-projeketer, men han havde glædet sig til at kunne give stafetten videre til en yngre generation.

"Det vil være en lækkerbisken at overtage. Jeg havde glædet mig til at overlevere det til en yngre person. Jeg forstår godt, at vi står over for en udligningsreform, at der er nedslidte skoler og pres på plejehjem, og vi ville gerne kunne løse alle de problemer med tilskuddet, men det er helt ude af proportioner. Teatret koster hver borger 40 kroner om året, det svarer til et ølandsbrød oppe ved bageren. Vi har virkelig knoklet, så det er rigtig sørgeligt," siger han.

Anders Ahnfeldt-Rønne er denne dag travl beskæftiget med at svare på henvendelser fra mange af teatrets støtter, fortæller han. "Hos os på teatret er vi chokerede, men der er en fin stemning, for vi er inde i en succes, og vi glæder os til at fyre sæsonen af. Men hos teatrets supportere er der virkelig dårlig stemning. Folk ringer og skriver og er virkelig forargede. De synes, det er en meget kortsigtet beslutning," siger han.

Kan ikke drives af frivillige Om Undergrunden kan køre videre uden tilskud og i en anden form, er for tidligt at spå om ifølge Anders Ahnfelt-Rønne. Han er først og fremmest overrasket over forløbet i først kultur-og fritidsudvalget og senest i byrådet.

"Jeg er ellers ret trænet i branchen, men den havde jeg ikke set komme, da vi står med en ubetinget succes med besøgstal i top og fine anmeldelser. Først var det Venstre, der ikke ville forlænge aftalen, men nu også Socialdemokratiet," siger han. Han mener, at der er en tendens til at tro, at teaterfolk bare kan arbejde gratis. "Det er ikke muligt at køre videre uden et offentligt tilskud, men det forstår folk ikke altid. Man kan ikke få folk til at arbejde gratis, og det er heller ikke rimeligt. Det vil man heller ikke forlange i andre kredse. Det er vigtigt at have tilbud, der ikke er materielle eller fysiske, men som kan give sjælen et løft, ikke mindst for børn og unge har det en god indflydelse på læring. Det er ligesom, når man læser en god bog eller ser en film, man aldrig glemmer. Men det er naivt at tro, at frivillige kan drive det videre," siger han.