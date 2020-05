Birgit Toftehøj er klar til genåbning snarest muligt. Privatfoto

Tante Maren håber på snarlig genåbning: Nok er nok, nu må der gerne ske noget

Hos Tante Maren i Farum er der fuld fart på take away, men omsætningen er stadig halveret. Nu venter de på at åbne for gæster, men frygter hvordan det bliver

Hos Tante Maren i Farum har de store forhåbninger om snart at kunne åbne igen, når statsminister Mette Frederiksen kommer med sin plan for den næste del af genåbningen. Men hvordan det i så fald vil foregå, er der stor usikkerhed om.

"Jeg håber snart, at vi kan få lukket lidt op, men jeg tør næsten ikke sige det. Der er mange ting, man skal tænke på. Skal jeg for eksempel spritte menukortet af hver gang, og hvordan skal man være over for sine gæster, må jeg skænke et glas vin til dem," siger medindehaver Birgit Toftehøj.

Halvering på én dag Lige siden nedlukningen har Tante Maren haft travlt med take away, som de også havde i forvejen ved siden af restauranten. Det var under finanskrisen, at restauranten begyndte med take away, som siden har været en fast del af forretningen.

"Vi startede seriøst med det under finanskrisen som et alternativ til pizza. Det smittede af på restauranten, da folk fandt ud af, at man kunne spise hernede og omvendt,"siger hun.

Hos Tante Maren forsøger de at planlægge en uge frem med fire retter hver dag, og nu prøver de også med frokostretter. Dagens retter bliver lagt på Facebook og Instagram, og det er især wienerschnitzel, burgere og stegt flæsk, som er populært hos kunderne. De unge medarbejdere er lige nu sendt hjem, men de to kokke er stadig i restauranten. Det er dog svært at hente en hel dags omsætning på kun tre timer, selvom de har haft travlt.

"Det er gået sindssygt godt indtil sidste mandag, hvor frisørerne og andre åbnede, så gik take away gevaldigt ned. Ellers har det været med fuld fart, men der var en halvering fra den ene dag til den anden. Det er ret interessant, og det er svært strategimæssigt at vide, hvad der sker og hvorfor," siger hun.

Alt er gjort rent Derfor er det også ekstra tiltrængt for Tante Maren at få lukket op for spisende gæster, og ved siden af take away er tiden blevet brugt til at ordne blandt andet gårdhaven. Birgit Toftehøj har snart ikke flere projekter, hun kan kaste sig over.

"Alle borde er slebet og malet, og al ukrudt er væk. Messinglamperne er pudset, og vores skur har aldrig været så rent som nu. Jeg har endda renset tagrender, det har jeg aldrig gjort før. Nu er vi nået dertil, hvor vi gerne vil i gang igen," siger hun.

Tante Maren kan i år fejre 20 års jubilæum, men det er heldigvis først til oktober, så Birgit Toftehøj håber, at de til den tid kan holde en lille fest. Hun er især rørt over den loyalitet, som stamkunderne har vist restauranten i denne udfordrende tid.

"Vi har mange loyale kunder, og jeg kan love dig for, at de kommer i de her tider. Folk har virkelig støttet op om os, så jeg er egentlig ved godt mod. Vi havde en sindssyg god påske, men vi har så sandelig også haft dårlige dage. Der er mange, der spørger, hvordan vi klarer den, men vi kan først slå en streg, når det er ovre. Men vores omsætning er i hvert fald halveret," fortæller hun.

Kun ti gæster i restaurant Hos Tante Maren har de ikke søgt lønkompensation, da kokkene stadig arbejder, men de har i stedet søgt de andre typer kompensation, som restauranten er berettiget til.

"Vi har endnu ikke modtaget noget, men det vil hjælpe på det," siger Birgit Toftehøj.

I disse dage går tankerne som nævnt om genåbningen og om hvor meget afstand, der for eksempel skal være mellem gæsterne.

"Restauranten er kun 40 kvadratmeter, så hvis der skal være fire kvadratmeter per kunde, kan vi kun have 10 gæster. Det kan ikke løbe rundt. Servicen bliver måske heller ikke, som den plejer, og det kan jeg godt frygte. Vi savner at servicere kunderne, og lige nu kaster vi nærmest maden til dem," siger Birgit Toftehøj.

Hun er dog overbevist om, at Tante Maren stadig findes efter coronakrisen, og det har især været vigtigt at blive ved med at være synlig over for kunderne.

"Vi har valgt ikke at have lukket på noget tidspunkt, for vi vil gerne vise folk, at vi kæmper, og at vi er her," siger Birgit Toftehøj.

Erhvervslivet under corona Furesø Avis sætter i denne tid fokus på, hvordan de erhvervsdrivende i Furesø kommer igennem coronakrisen, og hvilke nye og kreative tiltag de finder på.

Serien bliver til i samarbejde med Furesø Erhvervsforening.