Tag på motionsvandring rundt i byen

Start og mål sker fra Satellitten på Bymidten 46. Starttidspunktet er mellem klokken 08.30 og 13.00 - dog skal alle deltagere være i mål senest klokken 15.30. Der vil være flydende start for at undgå større forsamlinger. Det koster 20 kroner for at deltage, og du får et diplom med årets motiv.