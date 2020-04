Tag familien med på dyrebingo i naturen

Nu hvor familierne har rigeligt med tid til at traske rundt i naturen, kan det være sjovt med lidt ekstra aktivering for de mindste. Hos Fiskebæk Naturskole har de derfor lavet et dyrebingo til familierne, som de frit kan tage ved folderholderne ved naturskolen.

"Når vi har skolebørn fra 0.-2. klasse på besøg i naturskolen, er vi ofte på sporjagt. Det er altid en stor succes! Børnene leder ihærdigt efter dyrespor, og finder ofte en masse andre spændende ting. Nu hvor skolerne er lukkede, og vi kan se at mange familier er på tur ved Fiskebæk, så håber vi, at I har lyst til at prøve at tage på sporjagt med børnene," skriver naturvejlederne fra Fiskebæk Naturskole i et Facebook-opslag.