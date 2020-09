Centerchef Annelia Jensen. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Sygeplejen skal stille flere personlige spørgsmål

Efter nyt påbud skal alle borgere i hjemmesygeplejen stilles spørgsmål om søvn, kost og endda sexliv. Det kan virke intimiderende, mener centerchef

Furesø Avis - 26. september 2020

Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune fik i slutningen af august et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og styrelsen har givet deadline til den 16. oktober til at rette op på fejlene. Centerchef for sundhed og seniorliv, Annelia Jensen, fortæller, at der bliver arbejdet benhårdt på at overholde den deadline.

"Administrativt kan det være en lidt tung opgave, men vi skal nok blive klar. Det tager ekstra ressourcer, og den største opgave er udredningen af borgere, som kun er inde en kort periode, og hvor vi skal spørge ind til langt flere ting," siger hun.

Kom bag på os En del af påbuddet går på, at der at der skal laves en helhedsvurdering af alle borgere, som er i berøring med hjemmesygeplejen, og ikke kun de, som er en del af et længere forløb. Det er ikke en måde, som de har været vant til at arbejde på i Furesø Kommune, og Annelia Jensen tvivler også på, om det er nødvendigt i alle tilfælde.

"Vi var ikke klar over, at vi skulle spørge ind der, hvor vi ikke anså det som væsentligt, så det kom lidt bag på os. De tænker i styrelsen, at det kan være godt forebyggende, og at det er godt med et helhedssyn, men jeg synes, at man burde vurdere fra borger til borger," siger hun.

Selvom det drejer sig om en borger, der for eksempel har været igennem en øjenoperation og skal have dryppet sine øjne i 14 dage, skal der stadig stilles en lang række spørgsmål om søvn, ernæring og endda om ens sexliv, fortæller Annelia Jensen. Hun tror ikke, at alle borgere vil tage godt imod de mange spørgsmål.

"Det kan godt virke intimiderende. Det er ikke entydigt dårligt, men jeg har svært ved at se, at det er nødvendigt, hvis folk kun skal have øjedryp," mener hun.

Påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed handler kun om manglende dokumentation og journalføring samt risiko for fejlmedicinering, og handler ikke om, at relationen mellem borger og hjemmesygeplejen. Fejlene i medicinhåndtering er der allerede rettet op på, fortæller Annelia Jensen.

"Det er aldrig rart at få et påbud, men det er godt at vide, at borgerne ikke har lidt overlast. Et tilsyn bringer altid noget yderligere kvalitet, for eksempel om medicinering, så det er fint at få det i orden," siger hun.

Finde balance Annelia Jensen bekymrer sig dog over, om den stigende dokumentation vil tage tid fra besøget hos borgerne.

"Vi bruger mere tid på at registrere og dokumentere, og kravene er ikke blevet mindre. Vi vil hellere være ude hos borgeren, så vi skal finde en god balance," siger hun.