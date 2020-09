Se billedserie Der var mange inviterede gæster til indvielsen, som på grund af faren for corona-smitte blev et lukket arrangement. Foto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sydlejren på Flyvestationen blev indviet: Her er store vidder og højt til himlen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sydlejren på Flyvestationen blev indviet: Her er store vidder og højt til himlen

Mange af de 430 boliger i Sydlejren står nu færdige, og området ved Flyvestationen er både attraktivt for børnefamilier og virksomheder. Fredag markerede kommunen og Freja Ejendomme en milepæl for området

Furesø Avis - 17. september 2020 kl. 14:52 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er 15 år siden, at Forsvaret forlod Flyvestationen Værløse, som i dag har forvandlet sig til et blomstrende og eksperimenterende boligområde, hvor især mange børnefamilier har fundet sig til rette. Flyvestationen er også blevet et populært område for virksomheder og iværksættere og et attraktivt fritidsområde.

Fredag blev indvielsen af Sydlejren markeret, da en stor del af området nu står færdigt, og det blev fejret af under 100 inviterede borgere og interessenter. Kommunen ville oprindeligt have gjort arrangementet åbent for offentligheden, men på grund af de stigende smittetal i blandt andet Furesø, blev det i stedet til en begivenhed med begrænset deltagerantal.

Unikt område "Fra dag 1, da vi lagde det ugæstfri pigtrådshegn ned og offentligheden fik adgang, har der været en begejstring uden sidestykke for dette unikke område. Her er store vidder, højt til himlen og drømmene og nye ideer kommer til én helt ubesværet, når man går rundt herude," sagde borgmester Ole Bondo Christensen (S) i sin tale.

Når Sydlejren står færdig om få år, vil det rumme cirka 430 boliger.

"Det er blevet til et område, der ikke rigtigt kan sammenlignes med noget andet sted, og hvor beboere, foreninger og virksomheder i fællesskab er i gang med at skabe et helt særligt og attraktivt miljø," sagde adm. direktør i Freja Ejendomme, Karen Mosbech.

Det er statens ejendomsselskab Freja Ejendomme, der sammen med Furesø Kommune har været primus motor i udviklingen af området. De nye boligområder er især kendetegnet ved stærke fællesskaber mellem beboerne, som får endnu bedre vilkår når Fælleshuset i Hangar 3 snart står færdigt.

Bilfri bebyggelse Hos Bofællesskabet Mageløse har de dog allerede deres eget fælleshus, som ligger i et tidligere kontroltårn. Bofællesskabet består af 29 boliger, og projektet er med i kapløbet om at vinde årets Byplanpris. Med til indvielsen var formand for Mageløse, Janni Rose Christensen, som blandt andet fortalte om deres idé med at skabe en bilfri bebyggelse.

"Det var vigtigt for os ikke at få biler ind i bebyggelsen, men kun i udkanten. Vi blev mødt meget professionelt af Freja og kommunen. Vi skal blive her, så vi kunne ikke lave en halv løsning. Nu er vi indstillet til Byplanprisen, og bilfri bebyggelse er en del af begrundelsen," sagde hun, og tilføjede, at de kun manglede én beboer for at være fuldtallig i bofællesskabet.

Ny udstilling Samtidig med indvielsen åbnede også udstillingen 'Jonstrup -fra boplads til by. En historie hugget i sten' af billedhugger Olav Johannisson. Her fortæller han områdets historie i en tidslinje fra istiden og frem til i dag, mejslet ind i 21 sten, der er gravet frem i forbindelse med udviklingen af området. De 21 fortællesten suppleres med QR-koder, forklarende tekster og kort.

Projektgruppen bag består af folk fra Jonstrupsamlingen, Værløseegnens Historiske Forening og Jonstrup 89. Furesø Museum har hjulpet med gode råd, og finansieringen på kr. 100.000, kom fra Freja ejendomme, Furesø kommune, Fonden for Oldtidsstier og Jonstrup 89.

Brug for skole Formand for Jonstrup 89, Per K. Larsen var også på talerlisten, og han kunne fortælle, hvordan der blev set på Jonstrup før byudviklingen gik i gang.

"Dengang betegnede man Jonstrup som noget af det yderste, og vi overvejede at melde os ind i Ballerup. Men så opdagede vi, at vi er verdens centrum," sagde han med et smil og med hentydning til de mange udgravninger.

"Man kan finde spor efter alle tider herude," tilføjede han.

Per K. Larsen fik samtidig slået et slag for ønsket om at få etableret en skole for de mange tilflyttere ved Flyvestationen.

"Vi har fået en daginstitution med 270 pladser, for mange var gravide, da de kom. Men børnene vokser, så vi har også et ønske om en to-sporet skole op til 6. klasse, så de kan blive i nærheden," sagde han.

Sydlejren Området tæller blandt andet af Filmhusene, der består af 38 rækkehuse, der for nylig blev tildelt den internationale landskabspris, Landzine International Landscape Award

Bofællesskabet Mageløse består af 29 ejerboliger og et stort fælleshus i det gamle kontroltårn. Det er nomineret til Byplansprisen.

Hangarhusene og Filmhusene er svanemærkede rækkehuse, som er under opførelse i flere etaper, og bofællesskabet Staldhusene med 42 boliger og et fælleshus forventes at stå færdigt i 2022. Efter talerne var der rundvisning i området til blandt andet Bofællesskabet Mageløse.