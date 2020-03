Svanepunktet i Farum Midtpunkt bliver nyt "hjem" for patienter fra hospitalerne under coronakrisen. Foto: Jens Berg Thomsen

Svanepunktet skal lette coronapres

"Man kan forestille sig, at der på et tidspukt kommer borgere hjem fra hospitalet efter et coronasygdomsforløb, der kræver noget ekstra pleje og rehabilitering, og her har vi sat kapacitet af i Svanepunktet," siger borgmesteren.