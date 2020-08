Artiklen: Styrelse fastholder påbud over for bofællesskab i Farum

pleje Bofællesskabet Svanepunktet i Farum har fået opretholdt et påbud givet tilbage i november sidste år. Det sker efter mangelfuldheder i den sundhedsfaglige dokumentation og efter uregelmæssigheder i stikprøver i journalerne. Påbuddet kommer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der vurderer, at stedet falder i kategorien "større problemer af betydning for patientsikkerheden.