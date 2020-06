Alberte Thuesen blev årets talent i Furesø. Hun har fået et fireårigt legat til et universitet i USA, hvor hun kan dyrke sin sport på højt plan.

Stort golftalent vandt årets talentpris for unge

Det blev 19-årige Alberte Thuesen, der løb med årets talentpris for unge. Hun dyrker til daglig sin sport på et universitet i USA, men kunne heldigvis være hjemme til overrækkelsen

Det var med spænding blandt de nominerede og deres familier, at vinderen af kommunens Talentpris for Unge torsdag blev afsløret. Talentprisen går til en ung mellem 13-19 år, der har vist særlige evner inden for kultur-og idrætsområdet. Forinden spillede det unge band 'Deep Turtle'fra Furesø Musikskole et par numre på parkeringspladsen ved rådhuset.

Indenfor holdt udvalgsformand for kultur, fritid og idræt, Tine Hessner, korte taler for hver nomineret, som var inden for volleyball, skrivekunst, skuespil, maleri, golf og klaver. Det blev dog pigen med golfkøllerne som løb med prisen, det 19-årige stortalent i golf Alberte Thuesen, som er godt i gang med at etablere sig som et stort navn.