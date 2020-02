Sække med brød ved Doktorvej i Værløse. Foto: Margit Vestergaard

Store poser bagerbrød bliver dumpet i naturen

I skoven i Værløse bliver der ofte smidt større mængder bagerbrød. Naturstyrelsen fortæller, at det generelt er et stort problem med dumpet affald

Furesø Avis - 01. februar 2020 kl. 09:28 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Margit Vestergaard går tur med sine hunde i skoven ved Doktorvej tæt på Farum Sø, har hun flere gange gået lige forbi store plasticposer fyldt med bagerbrød, der er smidt i naturen. "Jeg har set det flere gange, hvor jeg er kommet forbi om morgenen. Jeg synes, at det er mærkeligt, for det er ikke sund mad for dyr eller fugle, og der er smidt plasticposer i naturen. Der er mange grunde til, at det er en dårlig idé," siger hun. Da hendes hunde er vilde efter at komme hen til brødet, er hun nu helt holdt op med at gå netop den vej, og hun har ingen idé om, hvem det kan være, ud over de må have tilknytning til en bager. "Nu går jeg med vilje en anden vej. Jeg undrer mig over, at nogen kan finde på det," siger hun. Margit Vestergaard har delt billedet med de store mængder bagerbrød på den offentlige Facebook-gruppe '3500 Værløse', som har givet 44 kommentarer fra andre borgere. Og det er åbenbart ikke et nyt fænomen med bagerbrød smidt i naturen i det område. En skriver, at hun har oplevet det samme gennem flere år, men på den anden side af Fiskebækvej, og at hun har samlet en del af poserne op de seneste år.

Ikke godt for dyrene En anden henviser i kommentarsporet til et opslag på Facebook, som han lagde op i 2016. Det viser et billede af en blå plasticsæk helt fyldt med brød: "Opskåret plastsæk fuld af brødrester set lørdag aften ved Skovhusvej i Nørreskoven. Vildtpleje? Fuglefodring? Bagerens overskudsproduktion? Smukt ser det ikke ud!," skrev han i 2016. Det er Naturstyrelsen, der ejer arealet, hvor Margit Vestergaard fandt brødet, og arealkoordinator hos Naturstyrelsen, Jesper Tranberg, er ikke tidligere stødt på brød i naturen. "Det er nyt med bagerbrød i de her mængder. Det er ikke noget, jeg har set, men måske har en af vores skovløbere bemærket det," siger han.

Men selvom det er mad, det drejer sig om, er det på ingen måde en god idé at dumpe det i naturen. "Det er ikke godt for naturen, og det gør ikke nogen en tjeneste. Det er en fejlfortolkning, hvis de tror, at det er til gavn for dyrene, for de vilde dyr har ikke godt af det. Der ligger også affaldssække, og det er jo decideret affald, så det er nok ikke gjort for at fodre dyrene," siger han.

Meget byggeaffald Men selvom Jesper Tranberg ikke tidligere er stødt på bagerbrød i skoven, så er der derimod masser af andet affald, der hver måned bliver læsset af i skoven. Det gælder især byggeaffald. "Det er ret normalt, at man dumper affald i skovene. Vi får flere gange om måneden henvendelser fra folk, der har set, at der er læsset byggeaffald af omkring parkeringspladserne. Det kan også være have-eller køkkenaffald i større mængder. Det er rigtig kedeligt at møde som skovgæst, og det betyder også, at vi skal ud at rydde op. Det tager tid fra den almindelige drift med at vedligeholde skoven, og det er en ærgerlig ting at bruge tid på," siger han. Hver gang de hos Naturstyrelsen finder store mængder affald, bliver det politianmeldt, og Jesper Tranberg opfordrer borgerne til at henvende sig, hvis de selv oplever noget.

"Vi kommer ikke alle steder, så derfor er det godt at få meldinger ind fra borgerne;" siger Jesper Tranberg.