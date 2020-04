Udvalgsformand Hasan Yilmaz (S) er bekymret for, hvordan coronakrisen vil ramme de ledige. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Stor stigning: Over 400 har meldt sig ledige under corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor stigning: Over 400 har meldt sig ledige under corona

Ny tal viser en stor stigning i antal ledige i Furesø. Forvaltningen vurderer, at coronakrisen vil give en merudgift til jobcentret på cirka 20 millioner kroner

Furesø Avis - 19. april 2020 kl. 11:00 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nye tal viser, at der på godt en måned er 403 personer, der har meldt sig ledige i Furesø Kommune. Det er en voldsom stigning, da der ifølge centerchef i Jobcenter Furesø, Flemming Sommer, normalt melder sig 30-50 ledige om måneden afhængig af sæsonen. Tallene går fra 9. marts til 13. april, og der er nu i alt 864 ledige i kommunen. Furesø ser dog ikke ud til at være væsentligt hårdere ramt end andre af hovedstadens kommuner, selvom der for 2020 samlet set er sket en ændring i tilmeldte på 34,4 procent i Furesø. For hele Hovedstaden er tallet på 35,6 procent.

Merudgift på 20 mio. kr. Formand for Udvalget for beskæftigelse og erhverv, Hasan Yilmaz (S), mener, at det kan tage lang tid, før der er overblik over, hvor hårdt krisen kommer til at ramme beskæftigelsen og virksomhederne.

"Det er svært at blive klog på coronakrisen. Den har virkelig gjort skade på alle brancher, og selvom butikkerne åbner op, så kommer kunderne ikke væltende med det samme. Vi har fået en kæmpe stigning i arbejdsløse, og det er svært at sige, om de alle vender tilbage, når krisen er over," siger han.

I en orientering til udvalget skriver forvaltningen, at der forventes en merudgift for jobcentret på cirka 20 millioner kroner i 2020 på grund af de mange nye ledige. Hasan Yilmaz forventer, at en del af beløbet vil blive refunderet af staten, men hvor meget tør han ikke spå om.

"De er i Beskæftigelsesministeriet og hos Kommunernes Landsforening i gang med at se på refusioner, men jeg ved ikke, hvor meget vi får tilbage. Vi vil gøre alt, hvad vi kan med vores dygtige medarbejdere for at minimere skaderne, og når jeg taler med jobkonsulenterne, kribler det i dem for at komme i gang. Men det er svært, når virksomhederne ikke er åbne," siger han.

Gå ud over de svageste Jobcentret er stadig åbent, men kun for akutte henvendelser, og de fleste medarbejdere er derfor sendt hjem, hvor de holder kontakten ved lige med de ledige over telefonen. Det betyder også, at jobcentrets mange indsatser lige nu er lukket ned. For Hasan Yilmaz er det især vigtigt, at regeringen forlænger suspenderingen af 225-timers reglen, som betyder, at ledige skal have mindst 225 timers arbejde om året for ikke at blive trukket i deres ydelse.

"Jeg håber virkelig, at der kommer nogle lempelser, så det ikke kommer til at ramme de allersvageste. Nu er 225-timersreglen suspenderet i tre måneder, men jeg håber, at det bliver endnu længere. Det er noget staten bør kigge på, det kan vi ikke som kommune påvirke."

Hasan Yilmaz' største bekymring er, at der vil blive sparet på jobindsatserne, som er med til at få de ledige i gang igen.

"Vi har sat en masse indsatser i gang i jobcentret, og selvom der er krise skal vi ikke benytte os af det til at spare yderligere på indsatserne til de allersvageste," mener han.