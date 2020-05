Stor skrabelodskonkurrence: Farum Bytorv samarbejder med ni andre centre

Konkurrencen er en skrabelodskonkurrence, og alle butikker, der har et klistermærke på døren og er med i konkurrencen, giver ét lod pr. 100 kroner, man køber for.

"Vi har savnet alle vores kunder i de dage og uger, Coronakrisen var på sit højeste og holdt vores center lukket. Vi brugte ventetiden til at finde ud af, hvordan vi bedst byder vores kunder velkommen igen, når vi igen fik lov til at åbne. Vi følger myndighedernes retningslinjer til punkt og prikke, så vi kan af gode grunde hverken lave kø tilbud eller koncert her på torvet. I stedet fandt vi sammen med 9 andre centre på denne konkurrence med langt større præmier, end vi ville kunne mønstre hver for sig. Så nu glæder vi os bare til at komme i gang, og få udloddet de fine præmier," siger Kenneth Barenholdt.