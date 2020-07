Stor pose penge til en sjov sommer for børn og unge

Folketinget har afsat 200 millioner kroner til sommeraktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år. De er afsat med tanke på generel øget aktivitet for at gøre sommeren sjovere og har samtidig et kriminalpræventivt sigte.

Furesø Kommunes andel af disse midler udgør 1,7 mio. kr., hvor flere institutioner som Galaksen, Ungdomsskolen og Furesø Boligselskab lige nu arbejder på at sammensætte et stærkt program.

"Det bliver en skøn sommer for vores unger. De ekstra midler betyder, at vi har tænkt os at sørge for ekstra voksne, som vil lave sjove lege- og læringsaktiviteter og have tid til nærvær med børnene. Jeg forventer ekstra mange glade grin i år," siger leder af Lille Værløse FFO Martin D. A. Nielsen i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.