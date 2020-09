Doktorens Bugt ved Farum Sø er et velbesøgt badested. Foto: Helene Holm Stolle

Stor investering skal redde Farum Sø fra overløb

Der skal investeres mange millioner kroner, hvis overløbene af spildevand skal nedbringes ved Doktorens Bugt i Farum . Arbejder begynder allerede til næste år

Furesø Avis - 09. september 2020 kl. 11:37 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

63 millioner kroner. Så meget foreslår Novafos, at der skal investeres for at reducere spildevandsudløbene ved Doktorens Bugt i Farum Sø. Det fælleskommunale forsyningsselskab havde i sidste uge møde med borgmester Ole Bondo Christensen (S) og udvalgsformand for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch Petersen (S), hvor investeringsplanen blev fremlagt.

"Jeg vil på udvalgsmødet på torsdag foreslå, at der bliver investeret 63 millioner kroner over de næste tre år for at reducere overløb med spildevand ved regnvejr i Farum Sø. Jeg synes, det er et vældigt ryk fra, at der ikke var sat penge af til det. Novafos ville først vente på vores spildevandsplan, der lige nu er i høring, men det kunne vi ikke vente på. Vi må gøre noget nu for at reducere overløbene," siger Lene Munch-Petersen.

Højere takster Det bliver borgerne selv, der skal finansiere beløbet gennem spildevandstaksterne, som derfor skal hæves. For at reducere overløbene skal bassinet ved Fredtofteparken udvides og renoveres, så det kan håndtere større mængder vand, og det bliver allerede sat i gang i 2021.

Hos Venstre er der også glæde over udsigten til at få nedbragt overløbene. Partiet havde selv afsat tyve millioner kroner over de næste fem år til at sikre overløb ved søer.

"Den plan hilser vi i Venstre velkommen. Sammenligner man med den investeringsplan som Novafos kom med sidste år for Farum Sø, så er investeringen hævet ganske betragteligt, fra 16 mio. kr. til 63 mio. kr. over de næste tre år.

Det er glædeligt at Novafos har lyttet sig frem til at det er et område vi prioriterer højt i Furesø, rene søer er til glæde for dyre og plantelivet og for de mange mennesker, der nyder at være på søen om så det er i kano eller for at tage en dukkert. Lige nu lægges der op til at taksterne skal stige med 2 kr. per kubikmeter, men det er forbundet med en usikkerhed, som der skal kigges nærmere ind i. Det vigtige er nu, at der afsættes midler til at sikre vandmiljøet i vores søer," siger byrådsmedlem Lars Carpens.

Lang debat Furesø kommune indgår hvert år en investeringsaftale med Novafos, og investeringsaftalen for 2021 skal videre til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse, og derudover skal den godkendes af Novafos' bestyrelse.

Der har i mange år været debat om overløbene af spildevand ved Doktorens Bugt, som også bliver brugt som badestrand. Der har især været opråb fra ejer af Farumgård, Kresten Bergsøe.

"Der har virkelig været et ønske om det i mange år, og man kan altid sige, at man kunne have gjort det hurtigere.

Nu glæder vi os over, at der er en løsning på kort sigt, og at der er enighed og flertal til at gøre noget," siger Lene Munch-Petersen.

Hun vil samtidig gerne opfordre boligejere til at lade regnvand sive ned på egen grund, så kloakkerne ikke belastes mere end nødvendigt. Det er en såkaldt LAR-løsning, og ved at vælge den løsning får boligejere allerede i dag 40 procent af tilslutningsbidraget retur fra Novafos.