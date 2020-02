Stine Rahbek Pedersen fra Furesø Kommune er også ude for at hjælpe skolelever med affaldssortering. Foto: Louise Mørch Vilster

Stor interesse for at skabe egne klimaprojekter

For et år siden åbnede Furesø Kommune op for borgerdrevne klimaprojekter, og nu er 20 projekter blevet en realitet

Furesø Avis - 13. februar 2020 kl. 11:30 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et år siden prøvede de i Furesø Kommune et nyt initiativ af, hvor de søgte efter klimaprojekter drevet af borgerne selv. Derimod ville kommunen betale eventuelle udgifter, men ikke løn for arbejdsindsatsen. Projektleder i Grøn Omstilling i Furesø Kommune, Stine Rahbek Pedersen, fortæller, at der har været stor interesse fra borgerne, som er kommet med vidt forskellige og innovative idéer. Der var i alt afsat 200.000 kroner til de borgerdrevne klimaprojekter, men der er kun brugt omkring 100.000 kroner, da projekterne ikke har været så dyre at få op at køre.

"Vi har fået 35 henvendelser, hvor 20 er blevet til noget. Vi havde måske håbet på tre projekter, og det er også meget større projekter, end vi havde turdet håbet på," siger hun.

Mobilt hønsehus Hun og de andre projektledere på området har prioriteret borgerprojekterne højt for at fastholde interessen hos initiativtagerne. Derfor har de været mere fleksible med deres egne projekter end normalt for at kunne gribe borgernes idéer så hurtigt som muligt.

"Vi har lagt meget stor elastik ind i vores eget arbejde, og nogle gange droppet eller udskudt vores projekter, så vi kan sige, har du lyst til at komme forbi i dag eller i morgen. Ellers kan de måske miste interessen," siger Stine Rahbek Pedersen.

Et af de gennemførte klimaprojekter er et mobilt hønsehus, som det er muligt at låne i en måned, så det kan prøves af at have høns i haven.

"Det er en økologisk måde at bekæmpe skadedyr på," siger Stine Rahbek Pedersen.

Et andet projekt er en robust affaldstaske, som kan lånes på biblioteket for dem, der vil samle skrald udenfor. Tasken har blandt andet et lille rum til cigaretskodder, som kan tømmes direkte ned i skraldespanden, så det ikke er nødvendigt at røre ved dem. Man skal bare huske at vaske dem inden aflevering.

"Vi har også haft en dag med tøjbytte i rådhussalen," siger Stine Rahbek Pedersen, der tydeligt kan mærke interessen fra andre kommuner, når det gælder klimainitiativer.

"Vi bliver jævnligt ringet op, om hvad vi gør, fordi vi er så langt med grøn omstilling," siger hun.