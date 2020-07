Se billedserie Børn i alderen 8-14 år deltog i Skovhusets sommeraktiviteter. Foto: Jan F. Stephan.

Stor interesse for Skovhusets sommerskole

Kreativiteten var i højsæde, da årets sommerskole løb af stablen

Furesø Avis - 12. juli 2020

30 børn har i juni og juli måned udfoldet deres kreativitet i Skovhusets Billedskole, der traditionen tro afholdte deres årlige sommerskole. Hver dag blev børnene præsenteret for nye tegneopgaver, og de fik mulighed for at prøve kræfter med forskellige materialer og papirtyper.

Årets deltagere var fordelt ud på tre hold, og det var billedkunstner Jane Maria Petersen, der underviste.

"For mig var det vigtigt, at deltagerne både fik afprøvet forskellige materialer og lærte så mange teknikker som muligt at kende. Der har været en rigtig god stemning, og det var sjovt at opleve, hvordan fællesskabet gav deltagerne mod på at prøve nye ting," fortæller Jane Maria Petersen.

Deltagerne var i alderen 8-14 år, og derfor måtte de forskellige forløb også tilpasse efter børnenes forudsætninger og alder. Det store aldersspænd har ifølge Jane Maria Petersen nogle klare fordele:

"Det giver de yngre børn noget ekstra, at de møder de lidt ældre børn, der kan noget mere. På den måde har de nogle at se op til og spejle sig i."

Interessen for Skovhusets sommerskole har været stor, og ventelisten lang. Årets deltagere var da også ekstra engageret i billedkunsten, fortæller Jane Maria Petersen:

"Det var tydeligt at mærke, at børnene i år var ekstra sultne efter billedkunst. På grund af corona har de savnet at komme ud og være kreative."

Alle børnene fik deres tegninger med hjem, efter sommerskolen var slut.