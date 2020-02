Stopper kontroversiel metode

Forvaltningen i Furesø Kommune har besluttet at droppe en kontroversiel metode. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Furesø Avis - 04. februar 2020 kl. 09:15 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er slut med fremover at bruge den såkaldte "no cure no pay"-metode i Furesø Kommune. Det skriver forvaltningen, at den har besluttet, i en pressemeddelelse. Metoden, hvor eksterne konsulenter først bliver honoreret i borgersager, når der findes en løsning, har blandet andet været dækket af netmediet Altinget. Metoden indebærer, at konsulenterne er hyret ind til at finde besparelser ved at gennemgå sager med psykisk syge borgere og handicappede borgere. Konsulenterne får kun betaling, hvis det lykkes for dem at finde besparelser på kommunens vegne.

Fremover vil eksterne konsulenter have en fastprisaftale og ikke deltage i de møder, hvor kommunen på vegne af borgeren forhandler priser på botilbud og andre eksternt leverede ydelser.

Stine Holm, der er formand for handicaprådet i Furesø har efter eget ønske haft sagen på et møde i rådet, og hun er ifølge pressemeddelelsen glad for beslutningen.

"På mødet blev det understreget, at forhandlinger med kommunens eksterne leverandører alene handler om at sikre, at der er overensstemmelse mellem den hjælp og støtte som borgeren har brug for og udgiften hertil. Vi arbejder i handicaprådet for den gode borgerdialog og et tillidsfuldt samarbejde. Det vurderer vi i langt højere grad kan lykkes, når der ikke deltager eksterne konsulenter i møderne med bosteder og aktivitetstilbud. Samtidig var forvaltningen enig i, at borgeren hurtigt skal inddrages, hvis der er behov for at justere i borgerens handleplan. Handicaprådet har bedt om at få en afrapportering fra forvaltningen om resultaterne af forhandlingerne. Vi skal i fællesskab stille krav til kvaliteten, af den indsats borgen får, og her er det jo borgeren, som er i centrum, og ved hvordan den fungerer i hverdagen. Det var der heldigvis stor enighed om på mødet," siger Sine Holm.

Metoden har ikke været politisk godkendt i Furesø.

Charlotte Kruse Lange, centerchef i Center for børn og voksne i Furesø Kommune fortæller, at den eksterne konsulent var valgt for sin faglighed og sin baggrund som socialrådgiver og forstander på et botilbud med den indsigt, det giver. Konsulenten skulle med fokus på at sikre, at borgeren modtog den rette indsats, gennemgå sager, hvor der enten bliver betalt en særlig takst, hvor taksten ligger i den høje ende i forhold til borgere med sammenlignelige funktionsnedsættelse og/eller hvor det har været uigennemskueligt for forvaltningen, hvilken indsats botilbuddet leverer til borgeren. Samarbejdet blev sat i bero i december, skriver kommunen i pressemeddelelsen.