Hareskov Fitness, der hører under Hareskov IF, har planerne klar for træningslokalet, og nu har man indgået en sponsoraftale med OK. Foto: Hareskov IF

Send til din ven. X Artiklen: Støttekroner på vej til Hareskov Fitness Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Støttekroner på vej til Hareskov Fitness

Furesø Avis - 11. september 2020 kl. 06:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

sponsor Hareskov Fitness har indgået et sponsorsamarbejde med energiselskabet OK, der skal være med til at sikre en god start for det kommende træningscenter.

Det nye træningsfælleskab startede 1. september.

"Vi vil gerne skabe et lækkert, lokalt træningsmiljø for beboerne i og omkring Hareskov," siger bestyrelsesmedlem og initiativtager Jakob Schou i en pressemeddelelse fra OK.

"Der er mange udgifter forbundet med at starte foreningen og træningsfælleskabet, men vi håber, at pengene til en start kan gå til udstyr, indretning af lokaler og kurser for vores instruktører," fortsætter Jakob Schou.

Hareskov Fitness' ambition er at skabe fællesskaber på tværs af eksisterende foreninger og aldersgrupper i Hareskov.

Man kan støtte foreningen med fem øre for hver liter, der tankes hos OK.

Det koster ikke ekstra at tanke, da det er OK og selskabets forhandlere, som betaler støtten. Man skal bare melde sit OK Benzinkort til Hareskov IF's sponsoraftale. jesl