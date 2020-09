Send til din ven. X Artiklen: Stem på din favoritbutik: Furesø Avis og Handelsbanken kårer 'Månedens Butik' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stem på din favoritbutik: Furesø Avis og Handelsbanken kårer 'Månedens Butik'

Furesø Avis kårer i samarbejde med Handelsbanken 'Månedens Butik' de næste 11 måneder. På avisens Facebookside kan du give dit bud på, hvem der fortjener at vind

Furesø Avis - 10. september 2020 kl. 09:08 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er grund til at værne om det lokale butiksliv. Derfor er Furesø Avis gået sammen med Handelsbanken i Farum om at kåre 'Månedens Butik' i Furesø og til sidst kåres 'Årets Butik'. Du kan selv være med til at indstille en butik ved at skrive en kommentar på Furesø Avis Facebookside, hvor du fortæller, hvem der fortjener prisen og hvorfor. Det kan være lige fra bedste service eller udsmykning til varer af særlig god kvalitet.

Overrasket med pris Et dommerpanel bestående af filialdirektør i Handelsbanken, Jeanett Schultz Brix, og salgschef for Furesø Avis, Irene Fristed, vil på baggrund af kommentarerne udvælge månedens vinder. Den selvstændige erhvervsdrivende bliver overrasket i butikken med diplom og blomster, og avisen er naturligvis på pletten til at filme det hele, så det bagefter kan ses på Facebook.

Blandt de kårede butikker udvælges 'Årets Butik', som samtidig løber med en pengepræmie på 10.000 kroner fra Handelsbanken . Filialdirektør Jeanett Schultz Brix glæder sig til at kåre de lokale butikker.

"Det er i Handelsbankens ånd at støtte op om et lokalt initiativ. Byer har generelt brug for, at vi tænker lokalt, og det gælder også de forretningsdrivende imellem," siger hun.

Jeanett Schultz Brix tror samtidig, at det kan give inspiration til butikkerne.

"De bliver spændende at se, hvad kunderne lægger vægt på i deres indstillinger, er det for eksempel service eller udbuddet af varer. Jeg tænker, at det også kan give noget til de erhvervsdrivende," siger hun.

Stor arbejdsindsats For Irene Fristed er der god grund til at sætte fokus på de lokale butikker i Furesø.

"Med prisen ønsker vi at hylde den kæmpe arbejdsindsats, som de erhvervsdrivende yder hver dag. De lokale butikker har stor betydning for bylivet i kommunen, og det er ved den personlige betjening, at butikkerne kan skille sig ud. Coronakrisen har især vist os, hvor vigtigt det er, at holde gang i det lokale butiksliv, så der også kan blive handlet lokalt i fremtiden. Derfor opfordrer vi på Furesø Avis til at gå ind på avisens Facebookside og fortælle hvem, der har fortjent titlen som månedens butik og fejring med diplom og buket. Samtidig kommer vinderen med i konkurrencen om at blive 'Årets Butik'," siger hun.

Månedens Butik 'Månedens Butik' modtager et diplom, en buket og omtale i Furesø Avis, der fortæller, hvorfor lige den butik fortjener prisen. '

Årets Butik modtager 10.000 kroner fra Handelsbanken.

På Furesø Avis' Facebookside kan du indstille en butik i Furesø, som gør det særligt godt. Det kan ske fra den torsdag den 10. september til søndag den 13. september.

En dommerpanel bestående af Handelsbankens filialdirektør Jeanett Schultz Brix og salgschef på Furesø Avis Irene Fristed udvælger på baggrund af indstillingerne 'Månedens Butik'.