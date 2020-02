Standset i Farum: 55-årig taget med til blodprøve

politi Torsdag eftermiddag standsede politiet en 55-årig mandlig bilist på Ryttergårdsvej i Farum. Han havde, står der i døgnrapporten fra Nordsjælland Politi, en promille over det tilladte. Manden, der er fra Farum, blev taget med til en blodprøve for at fastlægge promillen.