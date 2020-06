Stakkevis af parkeringsbøder og uro ved Furesøbad

"Nordsjællands Politi er klar over, at borgerne, når vejret er godt, søger mod rekreative områder. Politiet følger udviklingen og arbejder på at sikre passage for redningskøretøjer på redningsvejene, herunder ved at udstede afgifter og bøder. Om nødvendigt vil politiet foranledige borttransportering af køretøjer på ejerens regning," skriver politiet i døgnrapporten.