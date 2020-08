Furesø sætter nu ind med en tidligere indsats for børns sprog. Pressefoto

Sprogvurdering i Furesø skal nu ske i vuggestuen

Kommunen rykker sprogvurderingen fra tre til to år

indsats Udvalg for dagtilbud og familier i Furesø Kommune har netop besluttet at rykke sprogvurderingen fra tre til to år. Forskning viser nemlig, at barnets sprog som to-årig har betydning for barnets læsefærdigheder i 6. klasse.

Og alle børn skal sprogvurderes. Også to-årige, der passes hjemme, vil blive vurderet, hvilket vil være afgørende for at sætte ind med støtte til den lille gruppe sprogsvage børn, der passes hjemme.

"Sproget er nøglen til at kunne give udtryk for sine ønsker og behov. I dag ved vi, at nogle børn med sproglige udfordringer ikke bliver hjulpet, fordi de er gode til at kompensere for et ikke alderssvarende sprog på anden vis. Nu sætter vi ind med en tidligere sammenhængende indsats, som alle børn vil få glæde af," udtaler formand for udvalget Bettina Ugelvig Møller i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

Det er en del af Furesøs 2030-mål at gå foran for at sikre det gode børneliv, og styrkelsen af sprogindsatsen vil komme alle børn til gavn og være med til at mindske negativ social arv, fremgår det samtidig af pressemeddelelsen.

Forældre orienteres inden

Furesø Kommune vil benytte den faglige metode Sprogtrappen til arbejdet med børns sproglige udvikling.

Sprogtrappen kobler børns sprogudvikling til deres legeudvikling, deres relationer og socialt samspil og deres kognitive evner. Det vil dermed ske i et samspil med børnene og i deres daglige kontekst.

Forældre orienteres inden en sprogvurdering og om resultatet. Planlægges der særlige indsatser med afsæt i sprogvurderingen, inddrages forældre i, hvordan de kan være med til at understøtte barnets sproglige udvikling.

Metoden, der knytter sig meget til hverdagens leg og relationer, betyder, at pædagogerne vil bruge mindre tid på registrering end den nuværende metode, hvor kun halvdelen af de 3-årige sprogvurderes.

Pædagoger i Furesø vil få et kompetenceløft i forhold til den nye metode og til arbejdet med sprog og kommunikation generelt i vuggestuer og børnehaver.

