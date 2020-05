Sportshaller tages i brug til undervisning af ældste elever

Principperne blev drøftet i Furesø Byråd tirsdag og vedtaget i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse onsdag morgen. Selvom der nu skal holdes mindre afstand end tidligere bliver også sportshaller og udendørsarealer taget i brug til undervisning, fortæller udvalgsformand Henrik Poulsen (S) til Furesø Avis.

På mandag vender eleverne i de ældste klasser tilbage til skolerne til en daglig skoledag på fem timer, efter at den politiske aftale om anden fase af genåbningen af skoler og klubtilbud nu er på plads.

"Nogle skoler har måttet lave aftaler med idrætsforeninger, der har stillet lokaler til rådighed som for eksempel Farum Tennisklub. Men det har hjulpet meget, at der nu kun skal være en meters afstand, så der kan være flere i lokalerne," siger han.

Med afsæt i den fælles ramme, skal skolerne nu i samråd med skolebestyrelserne og medarbejderrepræsentanter, planlægge undervisningen frem til sommerferien. Henrik Poulsen forventer, at der i løbet af de næste uger vil komme mere præcise retningslinjer fra børne-og undervisningsministeriet om tilbagevendingen af de ældre elever.

"Lige nu bliver vi nødt til at følge de generelle retningslinjer med afstand og hygiejne, men der er ingen tvivl, om der er de næste uger vil komme nogle specifikke retningslinjer til skolerne."

Lige nu er skoler og FFO'er i fuld gang med at omsætte principperne til konkrete planer. Kommunen forventer, at skoler og FFO'er kommunikerer de konkrete planer til børn og forældre sidst på ugen. Mandag, tirsdag og onsdag i næste uge bliver under alle omstændigheder indkøringsdage, skriver kommunen i en pressemeddelelse.